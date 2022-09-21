МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ограничений на выезд за границу в условиях объявленной в России частичной мобилизации на данный момент не вводилось, нужно дождаться соответствующих официальных разъяснений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации

"Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", — сказала она.

Догузова добавила, что Ростуризм будет оперативно информировать обо всех изменениях.

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.