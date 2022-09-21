Ростуризм: новых ограничений на выезд за границу не вводилось
Глава Ростуризма заявила, что новых ограничений на выезд за границу из-за мобилизации не вводилось
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ограничений на выезд за границу в условиях объявленной в России частичной мобилизации на данный момент не вводилось, нужно дождаться соответствующих официальных разъяснений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", — сказала она.
Догузова добавила, что Ростуризм будет оперативно информировать обо всех изменениях.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://1prime.ru/tourism/20220921/838200902.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.