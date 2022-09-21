МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ограничение работы карт "Мир" за рубежом тревожный сигнал, но говорить о том, что это существенно повлияет на туризм, не приходится, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. МИД подтвердил приостановку обслуживания карт "Мир" в Казахстане и Вьетнаме

Ранее в среду газета "Известия" сообщила, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США. Однако карты пока работают в стране через второй уполномоченный банк — VRB.

"Мы видим, что все больше банков идут на ограничения. Связано все это с довольно однозначным письмом, и угроза вторичных санкции все-таки начала действовать на банки, заключившие договор с национальной платежной системой. Это тревожный сигнал, но сказать, что это существенно повлияет на туризм, наверное, все-таки не приходится. Объем пользователей карт был большим только в СНГ и Турции, а в остальных странах, таких как Вьетнам, с которыми не было прямого авиасообщения, это не критично", — сказал Мурадян.

"Другое дело, что наши партнеры из СНГ также решили ограничить использование данных карт, поэтому для туризма это является тревожным знаком, так как российские банки вгоняют в изоляцию, а это значит, что возможность расплачиваться за туры тоже будет в опасности", — добавил он.

Ранее сообщалось, что два турецких банка — "Ишбанк" и "Денизбанк" — подтвердили, что прекратили обслуживать российские карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг.