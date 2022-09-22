2022-09-22T13:30:21+03:00
2022-09-22T13:30:21+03:00
2022-09-22T13:30:21+03:00
2022
https://1prime.ru/tourism/20220922/838215416.html
В Евросоюзе обсудят выдачу россиянам виз по гуманитарным соображениям
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ЕК ОБСУЖДАЕТ СО СТРАНАМИ ЕС ВОПРОС О ВЫДАЧЕ ВИЗ ГРАЖДАНАМ РФ ПО ГУМАНИТАРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАЙМ, 22.09.2022
бизнес, новости, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕК ОБСУЖДАЕТ СО СТРАНАМИ ЕС ВОПРОС О ВЫДАЧЕ ВИЗ ГРАЖДАНАМ РФ ПО ГУМАНИТАРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ