МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Расходы бюджета России на нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году снизятся на 16,7%, до 48,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2023 году в объеме 48 180,2 млн рублей, в 2024 году — 47 692,8 млн рублей. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 9 631,1 млн рублей, в 2024 году — на 9 644,2 млн рублей", — говорится в документе.

Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на строительство велодорожки "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса" за счет перераспределения средств госпрограммы "Охрана окружающей среды" в 2023 году на 66,2 миллиона рублей. Изменение параметров финобеспечения федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на поддержку АНО "Россия — страна возможностей" в 2023-2025 годах на 1 миллиард рублей ежегодно.

Согласно документу, изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на запуск системы "Электронная путевка" за счет перераспределения с иных результатов в 2023 году на 50 миллионов рублей в 2024 году — на 70 миллионов рублей, а также на разработку и реализацию образовательных программ в целях подготовки кадров для туротрасли за счет перераспределения с иных результатов в 2023-2024 годах на 100 миллионов рублей ежегодно.

Зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы по госпрограмме "Развитие туризма" бюджетные ассигнования в объеме 1,003 миллиарда рублей в 2023 году и в объеме 875,2 миллиона рублей в 2024 году будут направлены на реализацию мероприятий нацпроекта по туризму по решениям правительства РФ.