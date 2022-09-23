МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Таиланд отменяет режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса и снимет все оставшиеся ограничения на въезд с 30 сентября. Об этом сообщил замдиректора департамента информации министерства иностранных дел страны Натапхану Нопхакун. В России снизят расходы бюджета на нацпроект по туризму в 2023 году

Режим ЧП действует в стране с марта 2020 года. Решение о его отмене принял в пятницу правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19.

"В связи с этим с 30 сентября отменяются все остававшиеся в силе ограничения, связанные с пандемией", — заявил Нопхакун. Центр по борьбе с коронавирусом также прекратит свою работу с этой даты, добавил он.

Таким образом, иностранным туристам при поездах в Таиланд не придется предоставлять на границе сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, а также соблюдать самоизоляцию при бессимптомном течении COVID.

Для путешественников с симптомами заболевания останется в силе опция самонаблюдения в течение пяти или десяти дней. При этом на саму возможность въезда в Таиланд инфицированность COVID-19 теперь не влияет.