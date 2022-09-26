МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Венесуэла будет приветствовать расширение использования российского рубля на своих курортах и надеется на восстановление туристических потоков из РФ в ближайшее время, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа. Путин осудил санкции против Венесуэлы

"Не секрет, что Россия стремится расширить использование рубля, задействовав его и на других направлениях… Что касается Венесуэлы, это пошло бы на благо развитию нашего туризма, ведь, как мы знаем, сотни российских туристов летают на остров Маргарита", — сказал Фариа, который участвует в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, число российских путешественников, посещающих курорты Венесуэлы, уже исчисляется тысячами.

"Этот процесс был приостановлен из-за санкций, введенных против России и не позволяющих России использовать привычные маршруты для отправки самолетов на наш континент. Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране", — уверен Фариа.