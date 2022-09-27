МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министры туризма стран "Большой двадцатки" на острове Бали в ходе одного из подготовительных министерских совещаний к лидерскому саммиту G20, который назначен на ноябрь, пришли к общему согласию при обсуждении проекта основного совместного документа "Балийские принципы" (Bali Guidelines), сообщило национальное новостное агентство Индонезии ANTARA со ссылкой на министра туризма и креативной экономики страны. Власти Индонезии видят недопущение кризиса в поставках удобрений целью G20

"Мы можем сказать, что пришли к соглашению по "Балийским принципам", — заявил на брифинге министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно, слова которого цитирует агентство.

"По "Балийским принципам" все делегации согласились с пятью направлениями деятельности, которые отражены в документе, который мы начнем исполнять при индонезийском председательстве G20, а позже передадим индийскому председательству следующего года", — сказал министр.

Сандиага Салахуддин Уно также отметил, что на министерской встрече состоялась интересная дискуссия о профессиональной подготовке, доходах и престиже работников туристической отрасли: все страны согласились с тем, что престиж профессий туристического сектора и доходы профессионалов туризма необходимо повышать.

"Наша первая задача — вернуть утерянные во время пандемии рабочие места в туристической индустрии и заполнить их креативным и трудолюбивым персоналом, стремящимся к саморазвитию", — сказал министр.

"Балийские принципы" являются фундаментальным общим планом возрождения мирового туристического сектора и своего рода соглашением, в котором подчеркнута роль малого и среднего бизнеса и локальных сообществ в развитии туризма. По словам министра, пять направлений деятельности в сфере туризма, которые отражены в "Балийских принципах" — это развитие человеческих ресурсов и создание новых рабочих мест; цифровизация туристической отрасли, введение инноваций и подготовка отрасли к вхождению в цифровую и творческую экономику; расширение и укрепление прав и роли женщин и молодежи в отрасли; выполнение зеленой повестки в сфере туризма с целью сокращения углеродных выбросов при осуществлении деятельности отрасли; и развитие политической, управленческой и инвестиционной основы туризма с упором на выработку более целостной и последовательной туристической политики и мер для поддержки других четырех основных направлений деятельности.

Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке", и все мероприятия G20 проводятся на индонезийском острове Бали.