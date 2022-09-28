МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ростуризм с коллегами из стран G20 наметил три основных направления совместной работы — визы, транспорт и финансовые сервисы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Туроператоры сообщили о снижении спроса на отдых в Турции

"На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России — туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики. Наметили 3 направления совместной работы с коллегами — визы, транспорт и финансовые сервисы. Будем работать с теми, кто хочет, а такие страны есть", — написала она.

В пресс-службе Ростуризма также добавили, что на полях мероприятия Догузова провела ряд двухсторонних встреч по развитию сотрудничества в сфере туризма с туристическими властями Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии. "С министром туризма и креативной экономики Индонезии… Догузова обсудила вопрос запуска прямого авиасообщения между странами и предложила рассмотреть возможность запуска группового безвизового режима для индонезийских туристов, желающих посетить Россию", — рассказали в ведомстве.

"На встрече с министром экономики ОАЭ… обсуждались вопросы возможного увеличения авиасообщения между странами и повышение доступности финансовых услуг для российских туристов", — добавляется в сообщении.

На встрече с министром туризма Саудовской Аравии Догузова предложила ввести полный безвизовый режим между странами. "Данное предложение предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. Это позволит значительно увеличить туристические потоки между странами", — пояснили в Ростуризме.