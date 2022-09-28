МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере 5 миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк, говорится в проекте бюджета на 2023-2025 годы, внесенном правительством в Госдуму. Ростуризм сообщил, что программу туристического кешбэка не закроют

Как следует из пояснительной записки к 390 ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусмотрено "оказание государственной поддержки АО "Национальная система платежных карт" в целях реализации программы стимулирования внутренних путешествий через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в 2022-2023 годах по 5 000,0 млн рублей ежегодно".

Однако, как следует из проекта бюджета на 2023-2025 годы, эти расходы не заложены в бюджет.

"Изменение параметров финансового обеспечения федпроекта "Повышение доступности туристических продуктов"… обусловлено: уменьшением бюджетных ассигнований на государственную поддержку акционерного общества "Национальная система платежных карт" в целях реализации программы стимулирования внутренних путешествий через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в 2023-2025 годах на 5 000,0 млн рублей ежегодно", — говорится в документе. Ростуризм оценил приобретенные россиянами туры за осенний этап кешбэка

Туристический кешбэк — государственная программа стимулирования путешествий по России. В ней участвуют все без исключения субъекты России. Одно из условий — оплатить путешествие нужно картой "Мир".

Продажи туров по России в рамках осеннего этапа акции с кешбэком в 20% завершились 10 сентября. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение последнего этапа программы — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.