МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российские власти вернутся к вопросу финансирования программы туристического кешбэка в 2023 году, ее не закрывают. Об этом заявили в пресс-службе Ростуризма. Минфин не заложил в бюджет расходы на туристический кешбэк

По информации ведомства, программа туристического кешбэка в 2022 году выполнена в запланированном объеме.

"Однако программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году", — добавили в Ростуризме.

Министерство финансов России не заложило в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере пяти миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк, говорится в проекте бюджета на 2023-2025 годы, внесенном в среду правительством в Госдуму.