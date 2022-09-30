МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем продаж российских туроператоров снизился на 30-50% после объявления частичной мобилизации, заявил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Китай работает над стимулированием развития приграничного туризма

"С начала частичной мобилизации отрасль резко начала затормаживаться. По различным оценкам, объем продаж туроператоров сократился от 30 до 50%", — сказал он.

По словам Уманского, основной объем продаж за последнюю неделю касался исключительно ближайших дат. При этом, подчеркнул он, не последовало отказа от туристических поездок на санаторно-курортное лечение.

И.О. президента РСТ отметил, что, благодаря разъяснению спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности передвижение россиян, состоящих на воинском учете, без разрешения военкоматов, в ближайшие две – три недели возможно рассчитывать на восстановление турпотока.