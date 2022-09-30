МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем продаж российских туроператоров снизился на 30-50% после объявления частичной мобилизации, заявил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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"С начала частичной мобилизации отрасль резко начала затормаживаться. По различным оценкам, объем продаж туроператоров сократился от 30 до 50%", — сказал он.

По словам Уманского, основной объем продаж за последнюю неделю касался исключительно ближайших дат. При этом, подчеркнул он, не последовало отказа от туристических поездок на санаторно-курортное лечение.

И.О. президента РСТ отметил, что, благодаря разъяснению спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности передвижение россиян, состоящих на воинском учете, без разрешения военкоматов, в ближайшие две – три недели возможно рассчитывать на восстановление турпотока.