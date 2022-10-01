АНКАРА, 1 окт — ПРАЙМ. Свыше 2 миллионов туристов из России прибыли в турецкую Анталью в январе-сентябре, рост турпотока составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма провинции Анталья. В Турции обеспокоились, что проблемы с картой "Мир" повлияют на туризм

"Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса. В регион, который славится своим теплым морем, песком, солнцем, историческими достопримечательностями, античными городами и природными красотами, стекаются туристы со всех уголков мира, что, несомненно, радует представителей туристического сектора", — пишет агентство.

Уточняется, что рост турпотока в нынешнем году составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В сентябре текущего года в Анталью прибыло 1 989 154 человека против 1 732 304 в тот же период 2021 года. Таким образом, рост турпотока в этот туристический регион в сентябре составил 15%. Наибольшее число туристов в январе-сентябре текущего года прибыло в Анталью из России — 2 339 536. Далее следуют туристы из Германии — 2 195 860 и Великобритании — 952 246. В топ-10 вошли также Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Израиль, Чехия и Дания", — уточнило издание.