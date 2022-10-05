МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Спрос на путевки за границу, в частности Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стабилизировался после падения в конце сентября на 30-40%, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Объем продаж туроператоров в России сократился почти вдвое

В конце сентября в Российском союзе туриндустрии РИА Новости сообщали, что в первые дни после объявления о частичной мобилизации падение продаж туристических путевок составило 30-40%. Эту информацию агентству подтверждал и ряд российских туроператоров.

"По итогам понедельника продажи уже достигли уровня 80% от среднесуточной нормы. Отмечаем тренд на восстановление продаж после обвала на фоне новостей о начале частичной мобилизации. К тому же, уже в эту субботу 8 октября начнутся каникулы в некоторых московских школах, и многие родители хотят вывезти детей хоть на несколько дней к теплому морю. Быстрее всего восстанавливается спрос на Турцию, так как сюда больше всего рейсов и продолжается купальный сезон в то время, как цены на размещение идут вниз", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

О том, что спрос и цены стабилизировались, отметили и в Anex tour. "Теперь все идет в соответствии с сезонностью. На некоторые рейсы остается несколько мест для продажи (по разным направлениям, где есть квоты — Турция, Куба, ОАЭ, Египет), на них могут немного снижать цену, чтобы их закрыть. Быстрее восстанавливаются Египет, ОАЭ", — уточнили в компании. Россиянам посоветовали брать наличные за границу

В свою очередь в туроператоре Tez Tour отметили, что объем бронирований на осенне-зимний сезон в настоящий момент превышает показатель за аналогичный период прошлого года в несколько раз. "Несмотря на то, что мы фиксируем стабильный спрос на туры со стороны клиентов, подобно весне 2022 года основная масса запросов сейчас приходится преимущественно за 3-4, максимум за 5 дней до заезда. Сложностей с продажами нет, ближайшие вылеты выполняются с полной загрузкой. С высокой долей вероятности данная тенденция сохранится в обозримом будущем", — пояснили в компании.

"Наиболее востребованными направлениями ожидаемо являются Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Россия. Полетная программа в Египет представлена на базе чартерных рейсов авиакомпании I Fly и уже продлена до мая 2023 года. В Турцию и на Мальдивы путешественники смогут отправиться регулярными рейсами российских и зарубежных перевозчиков. В ОАЭ в зимнем периоде предлагаются туры из Москвы на гарантированных блоках мест авиакомпании Air Arabia, а также пакеты с перелетом GDS", — добавили в Tez Tour.