МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) направил на имя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева обращение в связи с отсутствием финансирования программы кешбэка в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Туроператоры отметили стабилизацию спроса на путевки за границу

Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере 5 миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк. Документ был внесен правительством в Госдуму в конце сентября. Позднее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что программа не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году.

"РСТ обратился в Госдуму с просьбой вернуть программу кэшбека. Обращение направлено… в связи с отсутствием финансирования программы кэшбека в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 года", — говорится в сообщении. Там же уточняется, что обращение направлено в адрес Тарбаева. "В этом случае как потребители, так и сама туриндустрия лишаются самого эффективного инструмента государственной поддержки за весь постсоветский период. РСТ последовательно выступал за продление программы кэшбека, признавая ее высокую эффективность с момента запуска", — сообщили в пресс-службе.

Там привели в пример исследование НИУ ВШЭ, проведенное в ноябре 2021 года, которое показало, что 15% респондентов-участников программы точно не рассматривали для себя поездку без получения кешбэка, еще 15%, скорее всего, не поехали бы, 23% с учетом кешбэка однозначно предпочтут путешествие по России заграничной поездке, а 22% скорее выберут поездку внутри страны благодаря возможности получения кешбэка. Минфин не заложил в бюджет расходы на туристический кешбэк

"В целом туроператоры отмечали четырехкратный рост бронирований поездок по России по сравнению с показателями прошлого года, при этом доля продаж туров с кешбэком составила 80%", — указали в пресс-службе союза.

"Горизонт восстановления турпотоков до уровня 2019 года отодвигается, как минимум, на 2024-2025 годы, и только в случае сохранения планировавшихся ранее объемов финансовой поддержки отрасли. Это особенно касается программы туристического кешбэка, других мероприятий по поддержке турбизнеса, а также реализации крупных инвестиционных проектов, на которые уже направлены значительные средства частных инвесторов", — заключили в РСТ.