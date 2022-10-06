МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские туристы в Аланье испытывают трудности в связи с прекращением использования платежной системы "Мир", они вынуждены постоянно обращаться на родину за переводами. Об этом сообщает YeniAlanya со ссылкой на главу палаты отельеров Аланьи Гусейна Дегирменчи. Турция продолжает разработку альтернативы российской системе "Мир"

"Использование "Мир" в нашем регионе было эффективным для туризма. Банки отказались от этой системы из-за страха попасть в санкционный список. Впоследствии иностранные граждане, проживающие в Аланье, отправились в поисках наличных денег к отделениям PTT (почтовые отделения). Как вы знаете, в ходе этого процесса перед PTT образовались длинные очереди… Россияне вынуждены постоянно обращаться за границу (на родину) для удовлетворения своих денежных потребностей. Используя карту "Мир", торговцы могли легче работать. Теперь торговцам неизбежно приходится ждать своих денег. Если этот вопрос будет решен взаимно в диалоге, то и объем расходов увеличится, и торговцам станет легче", — цитирует Дегирменчи издание.

По словам специалиста по туризму и экономике Метина Эрдема, ситуация с системой "Мир" оказала значительное влияние на расходы российских туристов. Он отметил, что прекращение использования российской системы затронуло сектор розничной торговли.

Эрдем добавил, что разрешить эту ситуацию можно, упростив туристам открытие счетов в турецких банках и использование денежных карт.

"Вторым решением может стать межправительственное бартерное (товарообменное) соглашение. Благодаря бартеру можно избавиться от угрозы санкций. Турция будет как бы продавать товары и услуги россиянам. Благодаря этому соглашению систему можно поддерживать, выдавая карточки россиянам в Турции", — подчеркнул эксперт.