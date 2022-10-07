МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российские туроператоры начали возвращать средства за туры гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туротрасль России попросила власти об отсрочке для ключевых сотрудников

В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к турбизнесу с просьбой в приоритетном порядке возвращать деньги за туры тем, кто мобилизован.

Подчеркивается, что для отмены тура нужно предоставить копию повестки или уведомление об отказе в пересечении границы.

"Аннуляции туров, где туристами были резервисты, в нашей практике уже появились. Мы стараемся максимально лояльно подходить к данному вопросу и запрашиваем партнеров минимизировать штрафы за незаезд туристов. Конечная сумма минимизации будет понятна после окончания сроков тура, когда будет ясно, какие фактически понесенные расходы по нему состоялись", — отметили в пресс-службе "Интуриста".

Там уточнили, что с каждой заявкой работают индивидуально.

"Дельфин" также начал работу по возврату средств мобилизованным гражданам. По словам главы туроператора Сергея Ромашкина, в данный момент количество возвратов в разы меньше, чем в 2021 году после принятия Краснодарским краем решения о въезде с 1 августа только вакцинированных туристов.

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян отметил, что компания получила не так много заявлений на возврат средств за туры. Он добавил, что на иностранные компании решение российского правительства не распространяется.

Так, иностранная авиакомпания Air Arabia разослала партнерам письма с информацией о том, что ввела особые условия по возврату и обмену билетов, оформленных до 10 утра 21 сентября 2022 года. Компания готова бесплатно заменить пассажира или отменить билет, но с сохранением средств на ваучере.

В свою очередь в Anex tour рассказали, что только приступили к предварительному сбору данных и подсчету количества случаев, в которых нужно вернуть средства за путевку.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.