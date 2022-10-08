МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Начали поступать заявки на аннуляцию туров в Крым, а также просьбы по их перебронированию на другие регионы, рассказали РИА Новости представителей туристической отрасли. Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

"Аннуляций не много, в основном это заезды с 9 до 14 октября. Есть и переброни, их тоже не много, Геленджик, Анапа, кто-то рассматривает другие регионы, но пока не определились с выбором", — сообщила агентству коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

Заявки на аннуляции путевок в Крым начали поступать и в туристические агентства. "В этом году большинство агентств входящих в Независимое объединение туристических агентств (НОТА) не стали бронировать Крым, но те кто бронировал и продавал по кешбэку, а это порядка 30% агентств, на данный момент принимают аннуляции со стороны клиентов, что, в принципе, логично. Кто-то аннулирует, а кто-то переносит путевки на другие регионы. Но проблем с этим не возникает", — заявила гендиректор объединения Светлана Обоянская.

Глава Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков подтвердил, что по новым заездам отмены есть, но их немного. "Пока не критично. Все сейчас в ожидании по переправе и железной дороге. Нужно организовать дополнительные горячие линии для туристов и граждан. Единственная, которая запущена Ростуризмом, не доступна из-за потока звонков. Наша команда работает с туриндустрией полуострова и оказывает поддержку", — указал он.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.