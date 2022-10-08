Отели Крыма дадут возможность туристам задержаться на сутки без оплаты
ВСЕ ОТЕЛИ КРЫМА ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТУРИСТАМ ЗАДЕРЖАТЬСЯ ЕЩЕ НА СУТКИ БЕЗ ОПЛАТЫ — АКСЕНОВ
https://1prime.ru/tourism/20221008/838401850.html
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ВСЕ ОТЕЛИ КРЫМА ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТУРИСТАМ ЗАДЕРЖАТЬСЯ ЕЩЕ НА СУТКИ БЕЗ ОПЛАТЫ — АКСЕНОВ
https://1prime.ru/tourism/20221008/838401850.html
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