МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Долги российских туроператоров перед туристами сократились с начала 2022 года в четыре раза, до десяти миллиардов рублей, их значительная часть будет закрыта до конца года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Правительство выделит 1,6 миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму

"В начале этого года долг составлял 40 миллиардов, к лету этого года, по данным на август, он составил 24 миллиарда рублей. Сейчас долг составляет около 10 миллиардов на текущую дату. Долг с начала года сократился в 4 раза. Мы видим динамику: в последние месяцы он по миллиарду сокращался", — сказала она в рамках Форума по развитию детского туризма.

По словам Догузовой, из оставшихся десяти миллиардов рублей долгов только три миллиарда составляют "ковидные". Остальная сумма — санкционные долги, подчеркнула глава ведомства.

Догузова добавила, что менее 20% аннуляций туров в России происходит по причине частичной мобилизации.

Она подчеркнула, что Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой в приоритетном порядке возвращать полную сумму за отмененные по этой причине туры, "если речь не идет о датах завтра-послезавтра, где очень тяжело вернуть полностью сумму".