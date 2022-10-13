МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мьянма ведёт переговоры с Россией об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года, заявил РИА Новости посол страны Лвин У. "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Коломбо после инцидента с арестом лайнера

"Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией — Мьянманские авиалинии могут совершать рейсы из Янгона в Москву с остановкой в Новосибирске, поскольку напрямую без дозаправки лететь слишком долго. Пока речь идёт о грузовых самолётах и чартерах для туристов, мы надеемся запустить их до конца года", — сказал посол.

Российский посол в Нейпьидо Николай Листопадов ранее отмечал, что Мьянма очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян.

Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА Новости, что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир".