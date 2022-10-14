МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вводимый с 1 января 2023 года налог на проживание в турецких отелях не повлияет на турпоток из России и несущественно увеличит стоимость путевок, однако отрасль ждет от турецких коллег пояснений по реализации новой меры. Об этом заявили РИА Новости представители турбизнеса. Правительство выделит 1,6 миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму

По информации СМИ, Турция с 1 января 2023 года введет обязательный "налог на проживание" — это сбор в размере два процента со всех услуг, реализуемых на территории отелей, курортных комплексов, апарт-отелей, гостевых домов и прочих объектов размещения. Однако, как сообщали турецкие издания, в данный момент нет точных данных о том, как этот налог будет взиматься с туристов.

В пресс-службе Tez Tour подтвердили получение офисом принимающего партнера в Турции информации о планах властей страны ввести туристический налог с начала 2023 года. "Данная инициатива уже неоднократно обсуждалась на высшем уровне, однако ранее реализации не получила в связи с распространением пандемии коронавируса. Однозначного решения касательно того, как будет взиматься новый туристический сбор, на данный момент не имеется", — сообщили в туроператоре.

"Известно только, что сумма налоговых отчислений отелей составит 2%. При этом то, как объекты размещения будут покрывать данный расход, с высокой долей вероятности, останется их решением. После вступления закона в силу стоимость турпакетов на направлении может увеличится для туристов, однако подорожание будет несущественным. Принимать оплату сбора непосредственно в отелях на уровне официального распоряжения властей, как это происходит в ОАЭ, Греции, в Турции не планируется", — добавили там.

"Поскольку сумма будет взиматься с расходов в лирах, то 2% — это не катастрофическая для туристов сумма, а увеличение налоговых сборов не влияет на желание или нежелание ехать в страну. Для организованных туристов, как мы понимаем, все эти налоги будут включены в стоимость. Однако есть сообщения о том, что налог хотят взимать со всех услуг. И вот по этому моменту мы ждем пояснений, так как это может серьезно увеличить расходы туристов", — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

В свою очередь, в туроператоре Anex Tour подчеркнули, что налоги за инфраструктуру — обычная практика, которая успешно используется в других странах. "Налог есть на Занзибаре, Мальдивах, в европейских странах, ОАЭ и других. Есть и в некоторых регионах России. Поэтому на спросе введение налога сказаться не должно. На данный момент идут уточнения и консультации в плане реализации, единый регламент пока еще на этапе подготовки", — пояснили в пресс-службе компании.