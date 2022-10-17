МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Около полумиллиона людей могут отказаться от отдыха в следующем году из-за непродления программы туристического кешбэка, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ростуризм оценил приобретенные россиянами туры за осенний этап кешбэка

В рамках программы кешбэка туристам при ряде условий на карты возвращается 20% от покупки путевки или размещения в отеле. В РСТ напомнили, что Минфин не заложил в бюджет 2023 года и плановый период 2024-2025 годов финансирование программы туристического кешбэка. "В результате примерно 450 тысяч россиян могут отказаться от поездки на отдых", — сообщили в РСТ.

В объединении привели в пример исследование Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) которое показало, что программа кешбэка оказывает значительное влияние на решение людей поехать в отпуск. По результатам опроса, 15% респондентов-участников программы точно не рассматривали для себя поездку без получения кешбэка.

"С начала 2022 года порядка 3 миллиона человек отдохнули в России, купив туры с кешбэком. Значит, упомянутые в исследовании НИУ ВШЭ 15%, которые никуда бы не поехали без этой программы, это порядка 450 тысяч человек. То есть, именно такое количество россиян в будущем году могут отказаться от путешествия по стране", — сказал глава союза Илья Уманский, слова которого привели в сообщении.

Объясняя важность программы, в РСТ подсчитали, что во время первого этапа, который продлился с 21 по 28 августа 2020 года, туры с кешбэком купили порядка 17,4 тысячи человек, а это значит, что в среднем туры покупали 2,5 тысячи в день. "В рамках последнего окна продаж с 25 августа по 10 сентября 600 тысяч россиян купили путевки с кешбэком. В среднем покупали туры 35,3 тысячи человек в день. Это на 93% больше, чем с начала старта акции. Значит, популярность программы выросла больше чем в 14 раз", — указали в РСТ.

В союзе также рассказали, что в Санкт-Петербурге приток туристов в этом году благодаря программе кешбэка составил 20%, а в Новосибирске отметили рост на 30%. При этом РСТ возлагает надежды на Ростуризм, так как ранее руководитель ведомства Зарина Догузова заявила, что к вопросу финансирования программы планируется вернуться в ходе исполнения федерального бюджета в следующем году.