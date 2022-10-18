ВАРШАВА, 18 окт — ПРАЙМ. Гостиничные услуги значительно подорожали в Польше из-за роста стоимости электроэнергии и газа, следует из результатов исследования Экономической палаты польской гостиничной индустрии. СМИ: Евросоюз воздержится от введения потолка цен на газ

По данным экспертов, 86% отелей в Польше приняли решение об увеличении цен. В среднем счета за электричество в таких объектах выросли на 200% по сравнению с сентябрем прошлого года. Цены на газ поднялись в среднем на 312%, а в некоторых гостиницах счета увеличились даже на 1000%.

На положении гостиниц также негативно отражается падение спроса. В сентябре только 44% отелей были забронированы более чем на 70%, 75% гостиниц были заняты более чем на половину. В октябре отметку в 50% преодолели только 20% гостиниц в Польше, а на ноябрь эту отметку преодолели только 3% отелей.

Исследование проводилось 3-7 октября с участием 153 гостиниц, расположенных во всех регионах Польши.