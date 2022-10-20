Российские туроператоры ожидают роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российские туроператоры ждут роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона, в этой связи расширен ассортимент предложений на направлении, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Так, туроператор Anex Tour открыл продажи путевок на базе гарантированных блоков мест из трех городов. "Полетная программа на блоках запланирована рейсами авиакомпании Nord Star в период с середины ноября по конец апреля. Рейсы доступны с вылетом из трех городов — Москва, Уфа, Красноярск. Программа в Сочи позволяет охватить как туристов, предпочитающих отдых в горах, так и желающих провести отпуск на побережье в Сочи", — рассказали в компании.
"Продажи уже идут, в том числе на новогодние даты, поэтому мы добавили в ассортимент туры с гарантированным перелетом из трех городов в Сочи. Основная доля туристов летит на горнолыжный отдых в осенне-зимний сезон. Рост продаж на заезды конец декабря-февраль, как правило, приходятся на октябрь-первую половину ноября", — добавили в Anex Tour.
В свою очередь в пресс-службе Fun&Sun РИА Новости сообщили, что в зимнем сезоне также будут отправлять туристов в Сочи на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии". Рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы. При этом объем перевозки сопоставим с прошлым годом. "Спрос пока раскачивается. Активных продаж ожидаем в ноябре", — указали в туроператоре.
В туроператоре "Интурист" отметили, что полетные программы в Сочи на зимний период есть из каждого крупного города России. "Спрос на отдых в Сочи всегда устойчиво высокий, а цены на билеты приемлемые, разнообразие авиакомпаний и рейсов большое, поэтому необходимости в постановке собственных чартерных программ на зимний сезон мы не видим. Большое разнообразие тайм-слотов позволяет подобрать оптимальное время прилета практически каждой семье", — сказали в компании.
https://1prime.ru/tourism/20221020/838519439.html