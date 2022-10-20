МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российские туроператоры ждут роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона, в этой связи расширен ассортимент предложений на направлении, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Победа" начнет летать в Самару из Сочи

Так, туроператор Anex Tour открыл продажи путевок на базе гарантированных блоков мест из трех городов. "Полетная программа на блоках запланирована рейсами авиакомпании Nord Star в период с середины ноября по конец апреля. Рейсы доступны с вылетом из трех городов — Москва, Уфа, Красноярск. Программа в Сочи позволяет охватить как туристов, предпочитающих отдых в горах, так и желающих провести отпуск на побережье в Сочи", — рассказали в компании.

"Продажи уже идут, в том числе на новогодние даты, поэтому мы добавили в ассортимент туры с гарантированным перелетом из трех городов в Сочи. Основная доля туристов летит на горнолыжный отдых в осенне-зимний сезон. Рост продаж на заезды конец декабря-февраль, как правило, приходятся на октябрь-первую половину ноября", — добавили в Anex Tour.

В свою очередь в пресс-службе Fun&Sun РИА Новости сообщили, что в зимнем сезоне также будут отправлять туристов в Сочи на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии". Рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы. При этом объем перевозки сопоставим с прошлым годом. "Спрос пока раскачивается. Активных продаж ожидаем в ноябре", — указали в туроператоре.

В туроператоре "Интурист" отметили, что полетные программы в Сочи на зимний период есть из каждого крупного города России. "Спрос на отдых в Сочи всегда устойчиво высокий, а цены на билеты приемлемые, разнообразие авиакомпаний и рейсов большое, поэтому необходимости в постановке собственных чартерных программ на зимний сезон мы не видим. Большое разнообразие тайм-слотов позволяет подобрать оптимальное время прилета практически каждой семье", — сказали в компании.