МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Куратором направления туризма в российском правительстве после упразднения Ростуризма останется вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заявила пресс-служба Министерства экономического развития. Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

"Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство обладает полномочиями, необходимыми для разработки и выполнения программ по социальному и экономическому развитию, лицензированию, аккредитации фирм и ИП в сфере туризма, что позволит нарастить темпы развития этой индустрии.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.