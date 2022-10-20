Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве после упразднения Ростуризма
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Куратором направления туризма в российском правительстве после упразднения Ростуризма останется вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заявила пресс-служба Министерства экономического развития.
"Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство обладает полномочиями, необходимыми для разработки и выполнения программ по социальному и экономическому развитию, лицензированию, аккредитации фирм и ИП в сфере туризма, что позволит нарастить темпы развития этой индустрии.
Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.
https://1prime.ru/tourism/20221020/838521306.html
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