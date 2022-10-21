МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ.РФ предлагает закрепить на уровне закона понятие "туристическая тропа" и обеспечить возможность размещать такие тропы на землях различных категорий, включая земли особо охраняемых природных территорий, рассказала РИА Новости директор Центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Софья Лебедева. Комитет Госдумы одобрил проект об управлении ВЭБ ипотечным покрытием

"Мы предлагаем внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие закрепление на уровне закона понятия "туристическая тропа" и внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ в части расширения понятия линейного объекта в целях создания и эксплуатации туристических троп с определением особенностей таких линейных объектов", — сказала Лебедева.

"Также предлагаем внести изменения в Земельный кодекс РФ в части обеспечения возможности размещения туристических троп на землях различных категорий, включая земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения", — добавила она, уточнив, что соответствующий законопроект обсуждается с Ростуризмом, планируется его направить в Минэкономразвития, Минприроды России и регионы, в которых активно строятся тропы, в частности, Ленинградская область и Татарстан.

В ВЭБ.РФ также предложили после завершения строительства троп проводить их обязательную классификацию и включать сведения о них в единый реестр. Кроме того, в целях привлечение внебюджетного финансирования предлагается предусмотреть возможность создание туристических троп с использованием механизма концессии. Но для этого потребуется внесение изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях".

"Принятие законопроекта позволит обеспечить развитие устойчивого туризма в России путем развития системы туристических троп и сопутствующих объектов надлежащего качества, повысить уровень предоставляемых туристических услуг, обеспечить минимизацию негативного воздействия на природные экологические системы, создать условия для развития эколого-просветительской, научно-познавательной и рекреационной деятельности малого и среднего бизнеса", — уточнила Лебедева.