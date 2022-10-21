Госкорпорация ВЭБ.РФ предложила закрепить в законе понятие "туристическая тропа"
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ.РФ предлагает закрепить на уровне закона понятие "туристическая тропа" и обеспечить возможность размещать такие тропы на землях различных категорий, включая земли особо охраняемых природных территорий, рассказала РИА Новости директор Центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Софья Лебедева.
"Мы предлагаем внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие закрепление на уровне закона понятия "туристическая тропа" и внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ в части расширения понятия линейного объекта в целях создания и эксплуатации туристических троп с определением особенностей таких линейных объектов", — сказала Лебедева.
"Также предлагаем внести изменения в Земельный кодекс РФ в части обеспечения возможности размещения туристических троп на землях различных категорий, включая земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения", — добавила она, уточнив, что соответствующий законопроект обсуждается с Ростуризмом, планируется его направить в Минэкономразвития, Минприроды России и регионы, в которых активно строятся тропы, в частности, Ленинградская область и Татарстан.
В ВЭБ.РФ также предложили после завершения строительства троп проводить их обязательную классификацию и включать сведения о них в единый реестр. Кроме того, в целях привлечение внебюджетного финансирования предлагается предусмотреть возможность создание туристических троп с использованием механизма концессии. Но для этого потребуется внесение изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях".
"Принятие законопроекта позволит обеспечить развитие устойчивого туризма в России путем развития системы туристических троп и сопутствующих объектов надлежащего качества, повысить уровень предоставляемых туристических услуг, обеспечить минимизацию негативного воздействия на природные экологические системы, создать условия для развития эколого-просветительской, научно-познавательной и рекреационной деятельности малого и среднего бизнеса", — уточнила Лебедева.
https://1prime.ru/tourism/20221021/838535622.html