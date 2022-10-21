МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Отдых на новогодние праздники обойдется россиянам до 67% дороже относительного прошлого года, следует из данных туроператоров и сервисов бронирования, с которыми ознакомились "Известия". Россияне стали в два раза чаще ездить в сити-туры по стране

По данным Level.Travel, средний чек за неделю проживания на двоих на египетских курортах (в нынешнем году это самое популярное новогоднее направлении у россиян) подорожал на 37% по сравнению с прошлым годом — до 181,4 тысячи рублей. На втором месте — Шри-Ланка. Здесь средний чек вырос на 44% — до 260 тысяч рублей. На третьем месте по популярности у российских граждан находятся российские и турецкие курорты. Отдых в России подорожал на 36% — до 54 тысяч рублей, а в Турции — на 67%, до 187 тысяч рублей.

В Tez Tour тоже отмечают, что больше других направлений подорожала Турция, но не на 67, а на 35-40% относительно прошлогодних цен. Также в Tez Tour сообщили о повышении цен на туры в ОАЭ на 30-35%, на Мальдивы — на 20%.