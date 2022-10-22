МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Из-за ужесточения в Европе визового режима для россиян в октябре почти на треть сократилось количество граждан России, желающих оформить шенгенскую визу, сообщает "Коммерсант". Германия расширила требования к документам россиян при заявках на визы

По данным издания, в связи с сокращением доли выданных долгосрочных виз российские граждане перестали оформлять визы впрок. Сократился и реальный поток путешественников. Рост туристической активности среди россиян наблюдается главным образом на направлениях за пределами шенгенской зоны — в Сербии, Болгарии, Черногории, на Кипре.

Согласно информации сервиса Ostrovok.ru, с первого по 20 октября на европейские направления приходилось 10% от общего объема бронирований за рубежом, за тот же период сентября — 16%. В среднем количество бронирований в государствах Евросоюза уменьшилось на 28%, а в закрывших границы для россиян Эстонии, Литве и Финляндии — на 60-75%.