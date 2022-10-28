МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Москва, Казань, Минск и Сочи возглавили рейтинг городов России и стран ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на новогодние праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Суточно.ру. СМИ узнали, где в Европе больше всего выросли цены на аренду жилья

Также в десятку наиболее популярных городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск.

Среди указанных направлений дороже прочих аренда жилья стоит в Эсто-Садке — 8 895 рублей за сутки. На втором месте Минск (5 344 рубля), на третьем — Сочи (5303 рубля).

Отмечается, что в наибольшей степени стоимость аренды по сравнению с прошлым годом повысилась в Кисловодске — на 53% до 4 166 рублей за сутки и в Казани — на 34% до 4947 рублей. При этом в Санкт-Петербурге средняя цена повысилась 19% до 4500 рублей, в Москве — на 12% до 4 951 рубля, в Калининграде — на 7% до 3 758 рублей.