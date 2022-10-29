МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Второй российский туроператор, Anex Tour, на фоне высокого спроса запустил собственные рейсы из Москвы на Мальдивы совместно с авиакомпанией Azur Air. Туроператор Fun&Sun запустит чартер на Мальдивы с 27 октября

Первый борт отправляется 29 октября со стопроцентной загрузкой. Ожидается, что программа будет работать до конца марта 2023 года. Этой же авиакомпанией будет возить отдыхающих "Интурист" по средам и субботам.

Первым из российских туроператоров чартеры на Мальдивы запустил Fun&Sun. Компания взяла на рейсах Azur Air гарантированные блоки мест. Полеты будут совершаться по четвергам и воскресеньям до 14 мая 2023 года. "Спрос на Мальдивы в этом году почти на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года", — указали в Fun&Sun.

"С появлением прямого перелета интерес к направлению увеличился. Стоит отметить, что спросом пользуются четырех- и пятизвездочные отели. Стоимость путевки на двоих начинается от 134 тысяч рублей в гестхаусах, в отелях с четырьмя звездами — от 207 тысяч, а с пятью звездами — от 243 тысяч", — рассказали РИА Новости в Anex Tour.

"Мальдивы показали рост во время пандемии. Эта страна самой первой открылась для путешествий во время коронавируса. И количество туристов с тех пор выросло в разы. Мальдивы стали круглогодичным направлением", — рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Количество предложений по перевозке на Мальдивы постоянно увеличивается, отметил Горин. "Сейчас достаточно много предложений по перелету и на стыковочных рейсах. Однако с отдыхом там нужно определяться заранее, так как, особенно на Новый год, на Мальдивах все очень быстро бронируется", — заключил он.