МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россияне не горят желанием ехать на Кипр, Объемы турпотока на Кипр, россияне не горят желанием приобретать путевки на это направление, поэтому введение с 1 декабря платных виз не повлияет на спрос, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Туристы потратили на летний отдых в Москве в среднем десять тысяч рублей

Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на Совет министров Кипра, в понедельник сообщила, что оформление визы для россиян с 1 декабря станет платным, размер сбора составит 80 евро для взрослых, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро.

"Меньше, чем сейчас, турпоток туда уже не будет. Кипр не смог отстоять свое право хоть как-то поддерживать туристический поток из России, так как наша страна была существенным игроком там на рынке въездного туризма. Туристы сейчас сами оформляют туда визы и за счет введения консульского сбора, я думаю, что объемы текущих микроскопических объемов не поменяются", — сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, полная картина по спросу на туры на Кипр проявится ближе к летнему сезону, так как зимой это направление не пользуется большим спросом у россиян.

В "Интуристе" добавили, что решение кипрских властей практически не отразится на спросе в связи с отсутствием прямых рейсов из России на остров.

В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Почти все страны сообщества повысили сумму визового сбора для взрослых с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет — с 35 до 40 евро. По информации АТОР, Кипр стал "последним из стран ЕС", которые обновили свою визовую политику для россиян.