Путин поручил представить предложения о выделении средств на туркешбэк
Путин поручил представить предложения о выделении допсредств на туристический кешбэк
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны сформировать предложения о выделении в 2023 — 2025 годах дополнительных средств натуристический кешбэк, данное распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения… по выделению в 2023–2025 годах дополнительных бюджетных ассигнований на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, приобретенной в рамках программы поддержки доступных внутренних туристических поездок, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления", — отмечается в поручении.
Срок исполнения — до 1 декабря 2022 года.
https://1prime.ru/tourism/20221101/838677418.html
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