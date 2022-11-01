МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны сформировать предложения о выделении в 2023 — 2025 годах дополнительных средств натуристический кешбэк, данное распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг "зерновой сделки"

"Правительству Российской Федерации представить предложения… по выделению в 2023–2025 годах дополнительных бюджетных ассигнований на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, приобретенной в рамках программы поддержки доступных внутренних туристических поездок, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления", — отмечается в поручении.

Срок исполнения — до 1 декабря 2022 года.