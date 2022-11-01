МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил представить предложения о выделении средств на туркешбэк

"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы… Об установлении ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость… для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность… для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения", — говорится в поручении.

Дата предоставления доклада – до 1 декабря 2022 года.

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ТУРКОМПАНИЙ

Также Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного дохода и предельной численности работников, установленных для применения упрощенной системы налогообложения, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 6 сентября.

"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода – до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств – до 250 миллионов рублей", — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин. Ему необходимо будет подготовить соответствующий доклад до 1 декабря.

Также президент поручил правительству обеспечить сохранение льготной процентной ставки по кредитам, предоставленным инвесторам в туристической отрасли в соответствии с ранее заключенными договорами.