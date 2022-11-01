МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил представить предложения о выделении средств на туркешбэк

"Правительству Российской Федерации… с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах Российской Федерации курортного сбора разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам Российской Федерации права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований", — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения — до 1 июня 2023 года.