Путин поручил предоставить субъектам России право вводить курортный сбор
Путин поручил внести в Госдуму проект о праве субъектов России вводить курортный сбор
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах Российской Федерации курортного сбора разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам Российской Федерации права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований", — говорится в поручении.
Срок исполнения поручения — до 1 июня 2023 года.
https://1prime.ru/tourism/20221101/838677631.html
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