ХАБАРОВСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Бизнесмены Хабаровского края могут возместить до 85% затрат на обустройство турбаз и ремонт гостиниц, сообщает правительство региона. Мантуров считает выход крупных ритейлеров в новые регионы преждевременным

"До 85% затрат на ремонт гостиничных номеров и холлов, обустройство турбаз, закупку оборудования и некапитальных средств размещения и ряд других направлений может возместить бизнес Хабаровского края. До 7 ноября региональное минтуризма принимает заявки от предпринимателей на получение субсидий. Краевой бюджет компенсирует часть средств, которые были потрачены бизнесом в 2022 году на разработку и возведение объектов туристической инфраструктуры", — сообщает краевое правительство.

В минтуризма отметили, что на конкурс уже поступило 11 заявок. Объем средств составляет 6 миллионов рублей. Такая сумма из бюджета региона выделяется на эти цели третий год подряд, после того как в 2020 году по поручению губернатора Михаила Дегтярева она была увеличена в 10 раз, уточняет профильное ведомство. В министерстве сообщили, что в прошлом году размер субсидий составил от 209 до 800 тысяч рублей.