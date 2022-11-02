Глава РСТ Уманский: туриндустрия страны высоко оценила результаты Госсовета по туризму
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российская туристическая отрасль высоко оценивает результаты сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма и готова помочь властям в доработке и исполнении итоговых поручений президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.
"Результатами Госсовета отрасль крайне довольна. Итог получился результативным и продуктивным. Все важнейшие инициативы, о которых говорила общественность, вошли в перечень поручений президента. Ряд из них имеют прямое указание к исполнению, в том числе поручение о сохранении величины процентной ставки для инвесторов в соответствии с ранее заключенными договорами", — сказал Уманский.
"Ряд поручений требует дальнейшей проработки. Это, конечно, не то же самое, что и формулировка "обеспечить", однако очень важно, что эти вопросы тоже были вынесены на уровень президента и озвучены. Уверен, степень проработки будет крайне высока. Мы будем надеяться на положительные решения со стороны правительства и готовы продолжать работу и участвовать, при необходимости, в проработке инициатив и предложений", — добавил он.
Важно, что президентом были отмечены вопросы, связанные с кешбэком, обнулением НДС для туроператоров, сказал также Уманский. "Отмечены значимые инфраструктурные программы, в том числе развитие новых курортов, поддержка гостиниц до 120 номеров, а также некапитальных строений, глэмпингов и кемпингов, которые за короткое время могут закрыть нехватку номерного фонда в отдельных регионах", — отметил глава РСТ, напомнив, что общественность много говорила о нехватке гостиничной инфраструктуры в России.
"Отдельным блоком был озвучен вопрос об отказе от паритета в отношении визовых ограничений — предоставление возможности гражданам всех стран без виз посещать Россию, а также запуск электронных виз для граждан дружественных стран. Это тоже важнейшие шаги, поскольку в текущей ситуации въездной туризм у нас оказался в самом тяжелом положении, и на эти меры мы очень рассчитываем", — заключил Уманский.
https://1prime.ru/tourism/20221102/838685753.html