МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российская туристическая отрасль высоко оценивает результаты сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма и готова помочь властям в доработке и исполнении итоговых поручений президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Глава АТОР рассказала о тенденциях на туристическом рынке

Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.

"Результатами Госсовета отрасль крайне довольна. Итог получился результативным и продуктивным. Все важнейшие инициативы, о которых говорила общественность, вошли в перечень поручений президента. Ряд из них имеют прямое указание к исполнению, в том числе поручение о сохранении величины процентной ставки для инвесторов в соответствии с ранее заключенными договорами", — сказал Уманский.

"Ряд поручений требует дальнейшей проработки. Это, конечно, не то же самое, что и формулировка "обеспечить", однако очень важно, что эти вопросы тоже были вынесены на уровень президента и озвучены. Уверен, степень проработки будет крайне высока. Мы будем надеяться на положительные решения со стороны правительства и готовы продолжать работу и участвовать, при необходимости, в проработке инициатив и предложений", — добавил он. Хабаровский бизнес сможет возместить расходы на туристические объекты

Важно, что президентом были отмечены вопросы, связанные с кешбэком, обнулением НДС для туроператоров, сказал также Уманский. "Отмечены значимые инфраструктурные программы, в том числе развитие новых курортов, поддержка гостиниц до 120 номеров, а также некапитальных строений, глэмпингов и кемпингов, которые за короткое время могут закрыть нехватку номерного фонда в отдельных регионах", — отметил глава РСТ, напомнив, что общественность много говорила о нехватке гостиничной инфраструктуры в России.

"Отдельным блоком был озвучен вопрос об отказе от паритета в отношении визовых ограничений — предоставление возможности гражданам всех стран без виз посещать Россию, а также запуск электронных виз для граждан дружественных стран. Это тоже важнейшие шаги, поскольку в текущей ситуации въездной туризм у нас оказался в самом тяжелом положении, и на эти меры мы очень рассчитываем", — заключил Уманский.