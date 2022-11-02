МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения президента по итогам Госсовета по туризму. Российская туротрасль высоко оценила результаты Госсовета по туризму

Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.

"Считаю важным отметить, в решении вопросов по развитию туризма будет задействован максимально широкий круг участников, включая федеральные ведомства, регионы, бизнес, общественные организации и вузы", — заявил Чернышенко. Он также рассказал, что в рамках поручения президента, касающегося льготного кредитования турбизнеса, уже отобрано более 80 инвестпроектов для поддержки со стороны государства. "Правительство сохраняет льготную процентную ставку на уровне 3-5%", — уточнил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что важным направлением работы также станет развитие круизного туризма. Он уточнил, что в Приволжском федеральном округе уже формируется национальный турмаршрут "Великий Волжский путь". Он объединяет Татарстан, Самарскую области, Чувашию, Марий Эл. "Круг участников среди регионов ПФО будет расширяться. Реализация проекта даст импульс инвестиционному развитию городов вдоль Волги, а значит будут созданы дополнительные рабочие места и обеспечиваться рост экономики субъектов", — указал он. Глава АТОР рассказала о тенденциях на туристическом рынке

По мнению вице-премьера, достичь поставленных президентом целей невозможно без подготовки кадров. И в этой сфере есть большой потенциал. В настоящий момент специалистов для отрасли туризма и гостеприимства готовят более 250 вузов и свыше 1,5 тысячи организации среднего профессионального образования.

"По указанию президента мы создадим федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии. Его специалисты актуализируют существующие программы обучения специалистов. Он также станет центром по повышению квалификации преподавателей и площадкой для тиражирования лучших практик подготовки персонала", — заключил Чернышенко.