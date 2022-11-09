МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. На официальном интернет-портале Министерства экономического развития России появился раздел "Туризм", говорится в публикации ведомства. Эксперт назвал срок формирования департаментов по туризму в МЭР

Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.

"Временно в период ликвидационных мероприятий Ростуризма прием и рассмотрение документов на оказание государственных услуг, а также информирование о статусе их оказания осуществляется соответствующими структурными подразделениями Ростуризма", — отмечено в сообщении на сайте МЭР.

Ранее во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Сообщается, что временным куратором отрасли станет замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.