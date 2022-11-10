МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российскому туристическому рынке остро не хватает рейсов в Юго-Восточную Азию, а также в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Названы направления, которыми интересуются российские туристы на Новый год

"Российскому туррынку по-прежнему остро не хватает рейсов в Юго-Восточную Азию. Не лишним было бы авиасообщение с Латинской Америкой, со странами Карибского бассейна. И если первый вопрос более-менее успешно начал решаться российскими авиакомпаниями, то на Карибы им летать сейчас особенно сложно в силу закрытого воздушного пространства над Европой", — сообщили в АТОР.

Там добавили, что туротрасли нужны любые рейсы как российских, так и зарубежных авиаперевозчиков. "И в этом смысле сейчас стоит отходить от "принципа паритета" везде, где только это возможно. Иностранные авиакомпании более гибко подходят к сотрудничеству именно с туристическим рынком. Они с готовностью работают с туроператорами, гораздо охотнее предлагают им блоки мест и спецтарифы. Нашим перевозчиком в этом смысле еще есть к чему стремиться", — добавили в ассоциации.

В АТОР уверенны, что это также приведет к снижению стоимости путевок. "Увеличение количества международных рейсов и усиление конкуренции привело бы к снижению стоимости авиабилетов для туристов, которая в этом году особенно существенно влияет на финальную стоимость турпоездки", — пояснили в ассоциации.

Эксперты также отметили, что туристам из России в целом доступно в два раза меньше зарубежных направлений, чем даже в предыдущий кризисный период. Там сообщают, что в кризисном 2021 году к услугам российских потребителей было порядка 70 перевозчиков, которые обслуживали рейсы в 50 государств мира, а сегодня пассажирские рейсы из России выполняют 39 зарубежных авиаперевозчиков из 26 стран.