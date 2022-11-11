МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Первый за несколько лет туристический чартер из России 11 ноября отправился в индийский курортный штат Гоа с загрузкой 100%, рассказали в пресс-службе туроператора Fun&Sun. Россия планирует запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Саудовскую Аравию

Там уточнили, что рейс выполняет авиакомпания Azur Air. Через восемь часов он прибудет в Гоа. Вместе с Fun&Sun на борту находятся туристы компании Coral Travel.

"Мы взяли блок мест. Завтра в районе пяти утра по Москве наши 164 путешественника прилетят в Гоа. Самолет загружен на 100%. Ранее это направление было представлено у нас несколько лет назад", — рассказали в Fun&Sun, добавив, что минимальная цена турпакета в Гоа на первом рейсе начиналась от 44 тысяч рублей на человека на 12 ночей.

Там отметили, что следующие рейсы состоятся 23 и 26 ноября. "Далее будем летать три раза в неделю. На ноябрь и начало декабря загрузка хорошая и составляет уже 60-75%. Россияне активно бронируют Гоа и на Новый год", — добавили в туроператоре.

В Fun&Sun уточнили, что помогают туристам с оформлением виз для отправления в Индию и делают их на месяц, год и пять лет.