МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россияне бронируют путевки в Стамбул на Новый год и зимние каникулы, несмотря на теракт в городе, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В Турции расследуют провокационные посты в соцсетях о взрыве в Стамбуле

"Жалоб от туристов нет, все туроператоры и принимающие компании находятся на связи с россиянами. Аннуляций уже купленных туров тоже нет. Продажи новых путевок идут в обычном режиме. При этом динамика продаж по этому году в целом показывает рост в 12% по сравнению с 2021 годом. Уже около 4,5 миллионов человек отдохнуло в Турции. Хорошую динамику продолжают показывать продажи туров на Новый год и зимние каникулы в целом в страну и отдельно в Стамбул", — сказал он.

По его словам, Стамбул также используется как транзитный хаб, в том числе для поездок в Евросоюз.

Ранее в понедельник представители ряда российских туроператоров заявляли РИА Новости, что не фиксируют отказов от уже забронированных путевок в Стамбул, а также прогнозируют лишь кратковременный спад продаж.

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт.