МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дочерняя компания сотового оператора MTС — "МТС Travel" — запустила сервис бронирования отелей по России, на платформе на данный момент представлено около 14 тысяч отечественных гостиниц, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "МТС Travel" Вадим Мельников. Венчурный фонд МТС инвестирует в IT-компанию выходцев из "Яндекса"

"Мы открыли возможность бронировать российские отели на "МТС Travel". Это усилит и дополнит экосистему сервисов МТС, важным элементом которой являются впечатления и развлечения. В дальнейшим мы предложим клиенту не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений", — сообщил Мельников.

Он уточнил, что с августа на площадке "МТС Travel" в режиме бета-версии была возможность забронировать только проживание в Турции. Теперь к турецким отелям добавилось около 14 тысяч российских гостиниц. Оплатить бронирование в рублях можно картой банка РФ любой платежной системы. Мельников уточнил, что ассортимент отелей, а также функции платформы "МТС Travel" для удобства пользователей будут постоянно расширяться.

Собеседник агентства пояснил, что доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, который МТС Travel приобрела в июле 2022 года. "Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов", — уточнил глава компании.

Мельников рассказал, что "МТС Travel", как часть группы МТС, также имеет доступ к технологиям по хранению и защите данных пользователей, экспертизе в области рекламы, обслуживанию клиентов, созданию приложений. "Эти стандарты и процессы мы принесем на российский рынок путешествий, развивая направление TravelTech. Кроме того, будем развивать продукты для повышения туристического потенциала российских регионов", — заключил он.