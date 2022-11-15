МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Сотовый оператор MTС в ближайшие три года планирует инвестировать в туристический сегмент порядка 2 миллиардов рублей, в том числе в развитие собственной платформы для бронирования отелей, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "МТС Travel" (дочерняя структура ПАО "МТС") Вадим Мельников. Венчурный фонд МТС инвестирует в IT-компанию выходцев из "Яндекса"

Ранее во вторник Мельников сообщил РИА Новости о запуске сервиса бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. Ожидается, что в перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

"Чтобы нанять команду и запустить активности нам понадобятся 1-2 миллиарда рублей в перспективе трех лет, но финальная сумма сильно зависит от того, как будет развиваться ситуация на российском рынке туризма", — сказал Мельников.

Дочерняя компания МТС — "МТС Travel" — в июле 2022 года приобрела сервис по бронированию отелей Bronevik.com, потратив на это порядка 4 миллиардов рублей. Говоря о том, когда "МТС Travel" планирует выйти на прибыль, Мельников отметил, что уже в ближайшие годы EBITDA компании будет положительной.

"Если говорить про группу компаний "МТС Travel" вместе с Bronevik, то мы уже прибыльные, Bronevik мы купили прибыльным. В остальном – мы пока стартап, хоть и внутри корпорации. Да, EBITDA, естественно, будет положительная в 2024-25 годах. Но на первые пару лет задача у нас стоит по доле рынка и выручке – это основное. Нам важно не уронить EBITDA до определенного уровня, ее рост – это следующее. Но главная задача пока – стать игроком номер один на рынке, а это в первую очередь инвестиции", — сказал он.