МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия вошла в тройку лидеров в Европе (после Турции и Румынии) по количеству полученных туристических виз США за первые девять месяцев 2022 года: турвизы США получили 26 тысяч россиян. За фискальный 2021 год (с октября по октябрь) гражданам России было выдано всего 3,7 тысяи турвиз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Госдепа США, предоставленные американским посольством в Москве. Визы на Кипр с 1 декабря станут платными

Отмечается, что при расчетах не были учтены иные категории неиммиграционных виз (учеба, обмен, визы пилотов, научные выставки и др.)

Издание сообщает, что первое месте по количеству полученных американских турвиз в Европе в настоящий момент занимает Турция, где визы были выданы свыше 35 тысяч граждан. На втором месте — Румыния с показателем более 30 тысяч. При этом указывается, что граждане Украины с января по сентябрь получили 17 тысяч американских турвиз.