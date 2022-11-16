Россия вошла в тройку лидеров в Европе по числу полученных турвиз США
Госдеп: с января по сентябрь 2022 года турвизы США получили 26 тысяч россиян
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия вошла в тройку лидеров в Европе (после Турции и Румынии) по количеству полученных туристических виз США за первые девять месяцев 2022 года: турвизы США получили 26 тысяч россиян. За фискальный 2021 год (с октября по октябрь) гражданам России было выдано всего 3,7 тысяи турвиз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Госдепа США, предоставленные американским посольством в Москве.
Отмечается, что при расчетах не были учтены иные категории неиммиграционных виз (учеба, обмен, визы пилотов, научные выставки и др.)
Издание сообщает, что первое месте по количеству полученных американских турвиз в Европе в настоящий момент занимает Турция, где визы были выданы свыше 35 тысяч граждан. На втором месте — Румыния с показателем более 30 тысяч. При этом указывается, что граждане Украины с января по сентябрь получили 17 тысяч американских турвиз.
https://1prime.ru/tourism/20221116/838836687.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.