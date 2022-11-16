МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Туроператор "Интурист" после череды ЧП в турецкой столице не ожидает падения спроса на путевки в Стамбул: это не только популярный туристический мегаполис, но и пересадочный хаб для россиян, следующих в третьи страны, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе туроператора. Названы направления, куда российские туристы купили путевки зимой

"Нет, не ждем. Стамбул — популярный туристический мегаполис и один из самых интересных городов мира. Сюда приезжают не только в сити и экскурсионные туры, но на различные мероприятия и конференции. Здесь активно развиваются медицинский и событийный туризм. Очень популярен шопинг", — сказали в компании, отвечая на вопрос, упадет ли спрос на туры в Стамбул после ряда ЧП.

"Кроме того, это, пожалуй, главный пересадочный хаб для россиян, летящих в страны, с которыми у нашей страны в данный момент нет прямого авиасообщения", — подчеркнули также в туроператоре.

"Снижение спроса по таким популярным массовым направлениям обычно происходит случае резкого роста стоимости авиабилетов и сокращения количества рейсов из Москвы и регионов", — добавили в пресс-службе.

По сообщениям турецких СМИ, в среду в туристическом районе Стамбула Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей. Причина взрыва пока не ясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.

Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Власти страны расценили произошедшее как теракт. Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил, что ситуация в Стамбуле после теракта нормализовалась.