МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ваучеры на размещение, где указаны контакты принимающей стороны, а также страховка и консульская поддержка помогут российским туристам, если они оказались в зоне ЧП за границей, прокомментировали для РИА Новости представители туроператоров РФ ситуацию после череды несчастных случаев, которые произошли в турецком Стамбуле. Туроператоры назвали недорогие пляжные курорты для отдыха в конце ноября

Ранее в среду портал Haberturk сообщил, что в стамбульском районе Фатих прогремел взрыв, пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. В этом районе сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей. Помимо этого, ранее, днем в воскресенье, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81.

"У всех организованных туристов есть ваучеры на размещение, где указаны контакты принимающей стороны. Рекомендуем незамедлительно связаться по указанным в ваучере телефонам и сообщить, что вам требуется помощь. Второй вариант — написать своему турагенту, через кого покупали тур, если так удобнее. Турагенты свяжутся с туроператором и передадут информацию", — ответили в "Интуристе" на вопрос, что делать путешественнику, оказавшемуся в зоне ЧП.

"Также у всех организованных туристов в пакете документов от туроператора есть памятки. В них указаны телефоны посольств и консульств РФ в Стамбуле и Анталье", — продолжили в туроператоре.

В Anex Tour добавили, что также есть горячая линия туроператоров, которая работает круглосуточно. В компании уточнили, что помимо этого для всех туристов оформляется медицинская страховка. "Все туры за рубеж всегда продаются с медицинской страховкой, без нее нельзя купить путевку. Она бывает обычная и усиленная, а также от невыезда", — сказали в компании, добавив, что в случае ЧП общие рекомендации также едины для любой страны — избегать большого скопления людей.