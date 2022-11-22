МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Насколько дорожают путевки во время новогодних праздников и как можно сэкономить на путешествии, рассказал в беседе с радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Организованные интуристы практически не посещали Россию, сообщила АТОР

По его словам, повышение цен в новогодние праздники всегда составляет 60-70%. Цены поднимают и авиаперевозчики, и отели, причем как внутри страны, так и за рубежом. При этом Мурадян отметил, что "для российских объектов размещения, как правило, пик спроса приходится на период с 28 декабря по 9-10 января, для иностранных гостиниц — тоже с конца декабря, но по 7-9 января".

Чтобы уменьшить расходы на тур, эксперт рекомендует перенести поездку на более ранние или более поздние даты: "если улететь до 25 декабря, а вернуться в Россию до 5 января, можно избежать существенного подорожания тура".