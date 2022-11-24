МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средняя стоимость ночи в российских средствах размещения на новогодние праздники увеличилась на 35% по сравнению с 2021 годом, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса участников туррынка. Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов

По данным Ostrovok.ru, средняя стоимость ночи на Новый год на середину ноября достигла 5,4 тысячи рублей, что на 35% превышает прошлогодний показатель. При этом средний чек бронирования увеличился на 81% — до 9 тысяч рублей. Участники рынка объясняют это увеличением средней продолжительности проживания с 2,6 до 3,3 ночи.

В OneTwoTrip сообщили, что средний чек вырос на 83,4%. Отмечается, что доля заказов на одну ночь в нынешнем году сократилась с 50,1% в прошлом году до 19,8% в нынешнем, а доля бронирования на четыре-семь дней, наоборот, увеличилась с 25,3до 54,3%.

По информации Travelata.ru, средняя стоимость тура по стране в нынешнем году увеличилась на 38,1% — до 68,1 тысячи рублей.

Вместе с тем, согласно данным Ostrovok.ru, средняя стоимость ночи в апартаментах в 2022 году выросла на 32% — до 4,95 тысячи рублей. А ночь в трехзвездочном отеле подорожала лишь на 4% — до 4,8 тысячи рублей. При этом, по подсчетам OneTwoTrip, доля отелей категории "пять звезд" в структуре бронирований на новогодние каникулы сократилась с 11,5% до 7,3%, а средняя стоимость размещения оказалась на уровне 14,7 тысячи рублей за ночь.