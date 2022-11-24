МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно 2-3 миллиарда рублей, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР рассказали о пользе развития агро- и экотуризма в регионах

"Мы оценочно считаем, что на данный момент речь идет о примерно 2-3 миллиардах рублей. Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", — сказала Ломидзе.

При этом в пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что в данный момент ведомство оценивает фактический объем долгов и вырабатывает предложения совместно с туроператорами по компенсации их обязательств перед туристами.

В середине октября экс-глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала РИА Новости, что на тот момент долги туроператоров перед туристами сократились с начала года в 4 раза, до 10 миллиардов рублей.