МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Медицинский туризм, а особенно пластическая хирургия, в Южной Корее находятся на высоком уровне, и несчастные случаи, такие как недавняя смерть пациентки из России, это большая редкость, сказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов. В АТОР назвали сумму долга туроператоров за несостоявшиеся поездки

Ранее в четверг южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила о смерти россиянки в возрасте 40-50 лет после операции по подтяжке лица в одной из сеульских клиник. Полиция Южной Кореи начала расследование происшествия, назначено вскрытие для выяснения причины летального исхода.

В свою очередь, гендиректор компании "Верналь", занимающейся медицинским туризмом в Южной Корея и Китае, Вера Вахонина рассказала РИА Новости, что смерть россиянки в Южной Корее после пластической операции стала вторым таким случаем в медицинском туризме в этой стране за последние десять лет.

"Южная Корея — в принципе "бьюти"-страна, и там в приоритете вопрос по пластической хирургии. Но, как и везде, есть и разные "подпольные" клиники. Возможно, это повлияло на данную ситуацию. Но, скажу честно, на моей памяти это первый случай", — сказал Глотов.

"Мы туристическая компания и оказываем в первую очередь туристические услуги для того, чтобы турист попал в страну. Мы достаточно плотно общались с различными клиниками типа клиники "Самсунг" и, наверное, можно с уверенностью сказать, что это заведение вряд ли бы такой момент допустило", — добавил он.